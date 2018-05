Varane débarque à Clairefontaine

Enfin à 23 et donc au grand complet ! Didier Deschamps dispose de l'ensemble de son groupe, après l'arrivée en soirée, à Clairefontaine, de Raphaël Varane, présent pour le dîner.

Trois jours après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions face à Liverpool (3-1), qui lui a permis tout comme Karim Benzema de décrocher une 4e victoire personnelle dans la compétition à seulement 25 ans - nouveau record pour un joueur français -, le défenseur des Merengues, qu'on devine forcément un brin fatigué par son week-end de célébrations, a posé ses valises au château.

Une arrivée qui complète donc le groupe des 23 sélectionnés pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), au lendemain de la première victoire en match de préparation face à l'Irlande, au Stade de France (2-0), et à 3 jours de la deuxième échéance sur la route du Mondial pour des Bleus opposés à l'Italie vendredi, sur la pelouse de l'Allianz Arena (21h).

Dans cette volonté justement de concerner l'ensemble de son groupe, Deschamps et son staff avaient organisé ce mardi matin une opposition de 2 fois 30mn entre les U19 du PSG, emmenés par un certain... Alphonse Aréola dans le but, et les remplaçants tricolores du match de la veille, ainsi que les joueurs qui n'ont pas été utilisés. Avec une victoire (5-0) à la clé et des doublés signés Ousmane Dembélé (12e, 53e) et Antoine Griezmann (30e, 57e), ainsi qu'une 5e réalisation de Florian Thauvin (45e).