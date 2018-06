Uruguay ou Portugal ? L’avis de Deschamps

Après la victoire décrochée par l’équipe de France contre l’Argentine (4-3), samedi après-midi à Kazan en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018, Didier Deschamps a évoqué le prochain adversaire des Bleus, qui sera le vainqueur du match entre l’Uruguay et le Portugal.

"Je n’ai pas de préférence. On sera dans les airs, je reverrai le match, a déclaré le sélectionneur tricolore. Le Portugal, on connaît un peu plus car ils nous ont fait mal il y a deux ans en finale chez nous (en finale de l’Euro). L’Uruguay, ça fait un moment qu’on n’a pas joué contre eux. On attendra."