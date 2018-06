Un record pour Mbappé

Titulaire samedi lors de la difficile victoire de l’équipe de France face à l’Australie pour sa première rencontre dans ce Mondial russe (2-1), Kylian Mbappé, s’il n’a pas marqué ni réalisé un grand match, s’est offert un record à Kazan.

Celui du plus jeune joueur à disputer un match de Coupe du monde avec les Bleus. L’attaquant du PSG est âgé de 19 ans et 178 jours alors que le précédent détenteur du record, Bruno Bellone, avait 20 ans et 118 jours lorsqu'il avait joué contre la Pologne lors du match pour la troisième place de l’édition 1982 (défaite 3-2).