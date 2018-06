On attendait des confirmations, peut-être même des certitudes, mais c'est finalement avec quelques interrogations que l'équipe de France va prendre la direction de la Russie. Car samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, les Bleus ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour, concédant le match nul (1-1) face à des Etats-Unis en reconstruction et qui ne verront pas la Coupe du monde, éliminés l'automne dernier suite à un revers contre Trinité-et-Tobago. Dans la formation dirigée par Dave Sarachan, que des noms inconnus du grand public... "Pour nous, ce sera un super test", expliquait-il vendredi à la veille de la rencontre.

Il doit être satisfait de la prestation d'ensemble des Américains, au contraire de Didier Deschamps. Le patron des Bleus, qui avait forcément tiré des enseignements positifs des résultats enregistrés face à l'Irlande (2-0) puis l'Italie (3-1), a vu l'équipe des titulaire attendus à la Coupe du monde se casser les dents inlassablement sur la solide arrière-garde adverse. Trop rarement, les Tricolores sont parvenus à semer la pagaille dans une ligne de cinq bien organisée, disciplinée et combative. Mais le sélectionneur national n'est pas paru alarmé le moins du monde, apparemment préparé à voir ses troupes manquer d'allant en cette fin de préparation.

La défense encore fragile...



Car les Tricolores ont paru entamés physiquement pendant cette rencontre, incapables de véritablement accélérer le jeu, ce malgré la présence au coup d'envoi de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United, revanchard et auteur d'une sortie un peu plus en adéquation avec son potentiel, allume d'ailleurs la première mèche d'un tir limpide du droit qui heurte le montant gauche de Zackary Steffen (5e). Ce sera finalement le seul véritable temps fort du premier acte, la faute à des maladresses récurrentes des Français, qui seront punis à la 44e minute par un Julian Green profitant parfaitement de deux erreurs consécutives de Djibril Sidibé et Hugo Lloris (0-1, 44e).

En seconde période, il y aura du mieux, notamment sous l'impulsion des entrées successives d'Ousmane Dembélé et Nabil Fekir, en remplacement d'un Olivier Giroud dont la tête a été entaillée par un gros choc aérien (57e), et d'un Antoine Griezmann à bout de souffle (68e). De l'allant offensif, les Tricolores aussi en retrouvent grâce à Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, crédités de deux belles entrées en lieu et place de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé dans les couloirs. Le défenseur de Stuttgart, décalé par Nabil Fekir, se pose même en passeur décisif pour le but de l'égalisation signé Kylian Mbappé (1-1, 78e). Ouf, le pire a été évité, et la France va donc prendre la direction de la Coupe du Monde sans avoir mordu la poussière. Rendez-vous est pris samedi prochain à Kazan pour affronter l'Australie.