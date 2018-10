Un maillot de Zidane retiré d’une vente aux enchères

Estimé à 40 000 euros - voire davantage - un maillot de Zinedine Zidane censé avoir été porté par le n°10 des Bleus lors de la finale de la Coupe du monde 1998 a été retiré d’une vente aux enchères programmée ce samedi à Paris. Si l’expert qui a validé la tunique n’a aucun doute sur l’authenticité du produit, rien ne lui permet aujourd’hui d’affirmer que ‘Zizou’ a bel et bien inscrit son doublé légendaire sous ce maillot.

"Ce maillot est authentique. Pas de problème là-dessus, dixit Jean-Marc Leynet dans des propos rapportés par BFM. Il a bien été fabriqué pour la finale 1998. En revanche, je ne suis pas certain qu'il ait été porté. Je ne peux pas vous dévoiler le protocole détaillé qui m'a permis d'avoir ce doute mais il existe. Et ça change tout. Avec ce doute, je ne peux pas me permettre de le mettre en vente. C'est ma crédibilité d'expert qui est en jeu."

En 2002, le maillot porté par le mythe brésilien Pelé lors de la finale du Mondial 1970 avait été adjugé pour 250 000 euros.