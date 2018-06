Un 4e changement, ça change tout ?

La phase de poules de la Coupe du monde terminée, trois éléments parmi les 23 Bleus appelés par Didier Deschamps n’ont toujours pas eu l’occasion de s’exprimer. Les Marseillais Adil Rami et Florian Thauvin ont assisté du banc aux prestations des leurs, comme le portier parisien Alphonse Areola. Une situation frustrante qui pourrait bien évoluer à la lumière de cette petite nouveauté: la possibilité d’un quatrième changement dans ce Mondial à compter des huitièmes de finale.

En cas de prolongation, les 16 sélectionneurs encore engagés dans la compétition auront en effet un quatrième joker potentiel dans leur arsenal. Une réelle aubaine en cas de pépin physique mais pas seulement. Toujours prudent dans son approche tactique, Didier Deschamps ne se risque que rarement – sauf impératif - à remplacer un élément défensif, procédant généralement à un turnover offensif qui implique en priorité les Ousmane Dembélé et Nabil Fekir, promis au banc ce samedi face à l’Argentine.

Lloris fâché avec les pénos

Un changement de plus et ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour Thomas Lemar, apparu décevant contre le Danemark, mais aussi et surtout pour un Florian Thauvin jusqu’alors cantonné au rôle de 23e homme… Autre alternative intéressante en phase finale, l’option du gardien de but qui entrerait en jeu en vue d’une séance de tirs au but. Comme le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal avait pu le faire en quart de finale du Mondial 2014 face au Costa Rica. Avec la réussite que l’on sait d’un Tim Krul alors préféré à Jasper Cillessen.

Dans l’exercice du face-à-face, Hugo Lloris n’est pas des plus à l’aise, lui qui a encaissé les neuf derniers penaltys tirés à son encontre et dont la dernière parade en la matière remonte à septembre 2012, face à la Biélorussie. Steve Mandanda n’étant pas une référence non plus à ce petit jeu-là, le recours à un Alphonse Areola qui lui peut se targuer d’avoir repoussé six des 21 penaltys auxquels il a été confronté dans sa carrière ne paraît pas illogique. A voir…