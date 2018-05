Umtiti: "Ne pas me prendre pour un autre"

Et à "100% physiquement", comme il l’a expliqué vendredi en conférence de presse à Clairefontaine.

"J’ai eu quelques pépins physiques mais là je me sens bien. J’ai bien travaillé, et physiquement je serai à 100%, a déclaré le défenseur du Barça, avant d’évoquer le forfait de Laurent Koscielny. Je suis vraiment dégoûté pour lui, c’est une personne très importante dans le groupe. Moi, je vais rester le même, parler avec tout le monde et donner des conseils comme j’ai pu le faire récemment. Mais je ne vais pas me prendre pour un autre."