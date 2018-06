Umtiti: "Ma main touche le ballon dans l'élan"

Samuel Umtiti peut savourer le succès étriqué des Bleus contre l'Australie (2-1), ce samedi lors du premier match de l'équipe de France en Coupe du monde. Son penalty concédé à l'heure de jeu ne privera pas les Tricolores d'un précieux premier succès.

"C'est très important de commencer une compétition avec une victoire mais dans la manière, tout n'a pas été parfait, a concédé le défenseur central au micro de beIN SPORTS. Il faudra revoir ce match pour voir ce qui na pas bien marché. On a manqué de rythme, on peut faire beaucoup mieux dans la transmission des ballons. On est capable d'être meilleur, le terrain très sec ne nous a pas aidé. On va essayer de faire mieux au prochain match."

"C’est étonnant, assure Umtiti au sujet du penalty. Je saute et au moment où je me retourne, ma main touche le ballon dans l'élan. C'est un fait de jeu, il faut se reconcentrer sur le match et ne plus penser à ce qu'il s'est passé avant. On essaie de donner le meilleur de nous même, de travailler pour s'améliorer à chaque match."

"On a été sérieux, que ce soient les deux centraux et les latéraux, sur un premier match, retient tout de même le joueur du Barça. Pour trois des quatre, c'était le premier match en Coupe du monde, il fallait passer ce premier test, c'était une petite pression."