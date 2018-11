Tout est bien qui finit bien pour les Bleus

Au moins, la machine à victoires est relancée. Quatre jours après sa défaite aux Pays-Bas, qui venait mettre fin à une série de 15 matches sans revers pour les champions du monde, l’équipe de France a battu l’Uruguay (1-0) au Stade de France. On pouvait imaginer une Celeste un peu plus rayonnante offensivement, au moins mordante, pour montrer qu’avec Edinson Cavani ce ne serait pas la même limonade qu’en quarts de finale de la Coupe du monde 2018. Mais il n’en a rien été, bien au contraire.

Si l’attaquant parisien a été un des plus remuants, l’Uruguay a été très décevant dans son ensemble. Alors, côté français, si ce n’était pas l’orgie, c’était déjà nettement mieux qu’à Rotterdam. Les Bleus ont été les seuls à jouer. Néanmoins, c’est sur un penalty qu’Olivier Giroud a fait la différence en début de seconde période, preuve que ça ne peut jamais être simple contre Luis Suarez (bien peu en vue) et ses coéquipiers. C’est donc sur une bonne note que se referme cette cuvée 2018 historique.

Giroud: "On a peut-être perdu le match qu'il ne fallait pas"

Didier Deschamps a titularisé Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et donc Giroud, ainsi que Blaise Matuidi ou Hugo Lloris. Preuve que ce match, dans le contexte de la défaite de vendredi et de cette élimination malvenue en Ligue des nations, n’était pas anodin pour le sélectionneur. Après des occasions pour Kylian Mbappé (15e) ou Matuidi (19e), le temps s’est arrêté lorsque le jeune attaquant parisien s’est blessé à l’épaule lors d’un duel face au gardien (30e). Il a dû céder sa place, mais avait retrouvé le sourire à son retour sur le banc après la pause. Un motif d’espoir en vue de PSG-Liverpool…

Une fois le compteur débloqué, avec ce penalty de la 52e minute, on a retrouvé les vieux réflexes pas très agréables des matches amicaux de novembre. A savoir qu’il ne se passe pas grand-chose. Jonathan Rodriguez aurait tout de même pu égaliser en fin de rencontre (83e), mais il n’a pas profité d’une hésitation coupable de la charnière Rami-Kimpembe. C’est Mamadou Sakho qui avait commencé le match, comme Ferland Mendy ou encore Tanguy Ndombele. Alassane Plea a aussi connu sa première sélection. "Il fallait remettre les choses au point, on avait besoin de ça, conclut Giroud sur M6. On a peut-être perdu le match qu'il ne fallait pas vendredi, mais on avait à coeur de réagir." Bonnes fêtes, et à l'année prochaine.