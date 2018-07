Tous sous le charme de Deschamps 

Paul POGBA : "Il a une étoile !"

« La Pioche » sait ce qu’il doit à son sélectionneur. Fidèle à ses choix, Deschamps l’aura soutenu mordicus contre la critique et malgré ses difficultés en club. A l’opposé de sa relation conflictuelle avec José Mourinho. Aujourd’hui, Pogba, qui à l’image de l’équipe de France n’a cessé de monter en puissance en Russie, lui rend bien. Prêt à tout pour satisfaire son entraîneur : "Il a une étoile. Il a quelque chose que peu de coachs ont. Il a été grand joueur, capitaine. Il connaît les joueurs, il sait leur parler, souligne le Mancunien qui, s’il a su se remettre en question, relève la propre évolution de Deschamps : "Il sait faire passer le message qu’il veut. Les joueurs ont grandi, n’ont plus le même âge. Il nous voit prendre en maturité. Le coach nous laisse un peu plus de libertés, nous parle autrement. Il le fait très bien. Il sait qu’on a plus de maturité et qu’il n’y a plus besoin de parler de la même manière." Un discours qui plus que jamais fait mouche.

Blaise MATUIDI : "Un groupe à son image"

S’il n’est pas capitaine des Bleus, Blaise Matuidi partage avec « La Dèche », au-delà du poste de milieu défensif, cette force tranquille dans laquelle le sélectionneur se reconnaît forcément. Et ce n’est sans doute pas un hasard si « Blaisou » a choisi de rejoindre la Juve, où Deschamps l’a précédé… "Il a su créer un groupe à son image, et ça c’est important ! Parce que c’est lui le patron, le chef du navire. Je pense qu’il a fait de grandes choses en tant que joueur et en tant qu’entraîneur aussi ; il a essayé de retranscrire ça sur ses joueurs. Il a toujours eu cette rigueur et cette façon de diriger, qui fait qu’il est différent. Honnêtement, on est très heureux d’avoir un sélectionneur comme ça." Qui disputera dimanche… la 24e finale de sa carrière ! "S’il a eu autant de bons résultats, ce n’est pas anodin ; tout ce qu’il met en place, ça paye et il nous faut tirer notre chapeau !"

Antoine GRIEZMANN : "Il sait le chemin…"

Patron du secteur offensif des Bleus, Antoine Griezmann, lorsqu’il renvoie vertement Thibaut Courtois à ses vaines critiques sur le jeu de l’équipe de France lors de la demi-finale victorieuse face à la Belgique (1-0), prend des accents du très pragmatique Deschamps. Qui a construit sa carrière avant toute chose sur ses qualités de compétiteur : "D’abord, il est respecté par nous parce qu’il a gagné." Comme une évidence. "Il sait le chemin, il sait par où passer. C’est notre coach, il a fait des choix forts, que ce soit pour Lucas ou Pavard (…) et ça marche", ne peut que constater « Grizou ». Le Madrilène révèle là aussi la capacité d’adaptation de Deschamps : "Il a changé après l’Argentine (4-3), la pression est redescendue, ça nous a fait du bien à tous", reconnaît-il. Avant de faire cette déclaration définitive à l’intention de son sélectionneur : "On croit en lui, on a confiance en lui et on joue pour lui."