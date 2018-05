Tolisso marque des points

Après avoir précipité la perte d’Adrien Rabiot, l’ascension de Corentin Tolisso en équipe de France pourrait faire une nouvelle victime chez les Bleus. Car à force d’enchaîner les belles performances, le milieu du Bayern Munich prétend de plus en plus à une place de titulaire dans l’entrejeu de l’équipe de France. L’intéressé ne s’en cache d’ailleurs pas comme il l’a reconnu à l’issue de la rencontre face à l’Irlande (2-0).

"Bien sûr, c’est l’objectif, c’est l’objectif de tous les joueurs dans les 23. Je sais que ça passe par mon travail et mes performances. Je donnerai tout pour jouer ce Mondial", a-t-il ainsi expliqué avant de trouver à redire à sa prestation au Stade de France. "Je suis content ce soir mais je pense à des détails, il y a des passes que je n’aurais pas dû faire qui ont été contrées. Comme je le répète aussi, dans les dernières passes, j’ai un peu de mal et je dois aussi progresser énormément", a-t-il ajouté. Un registre où Paul Pogba a sans doute encore un temps d’avance sur l’ancien Lyonnais.

Coco reste sur des très bonnes performances avec nous, il a prouvé qu’on pouvait compter sur lui. Didier Deschamps

Mais que ce soit dans la récupération ou dans l’animation du jeu, Corentin Tolisso, qui a par ailleurs trouvé le poteau sur une frappe lointaine, n’a rien à envier au joueur de Manchester United. Au contraire. Notamment parce qu’à l’inverse du Red Devil, qui peut se montrer trop laxiste dans le repli défensif et a tendance à porter le ballon, le Bavarois se montre plus concerné et s’efforce de jouer rapidement vers l’avant, cassant les lignes par ses passes plus que par ses dribbles.

Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de souligner la belle prestation de Corentin Tolisso, éludant néanmoins le débat sur le statut des uns et des autres. "Corentin a fait un bon match, c’est bien pour lui et l’équipe, a-t-il affirmé. Je vais avoir des choix à faire et pas seulement par rapport à Paul Pogba, mais sur des associations… D’un match à l’autre, ça peut changer. Coco reste sur des très bonnes performances avec nous, il a prouvé qu’on pouvait compter sur lui."