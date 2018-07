Tolisso explique son rôle lors de France-Uruguay

Titularisé en l’absence de Blaise Matuidi, suspendu, Corentin Tolisso a réalisé une bonne prestation lors de la victoire des Bleus contre l’Uruguay (2-0), vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2018.

"Je suis très content d’avoir débuté un match de Coupe du monde, cela fait toujours plaisir. L’emporter, c’est encore mieux", a lancé le joueur du Bayern Munich, avant d’expliquer son rôle de milieu gauche: "J’ai évolué à un poste inhabituel mais le coach m’avait parlé et m’a dit ce qu’il attendait de moi, à savoir aider Lucas (Hernandez) et les milieux de terrain, Paul (Pogba) et NG (Kanté), pour qu’ils ne se retrouvent pas à 2 car sinon ils allaient prendre des vagues".

Tolisso devrait retrouver le banc de touche contre la Belgique, mardi prochain, en demi-finales.