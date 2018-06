Tolisso défend Pogba et Thauvin

Corentin Tolisso n'a pas aimé les quelques sifflets vendredi à Nice, lors de France-Italie, et il l'a fait savoir. "C'est l'équipe de France, qu'on soit à Nice, Saint-Etienne ou Lyon... Tout le monde vient pour supporter les Bleus, donc je ne comprends pas. Même quand 'Flo' est rentré, je suis exaspéré, agacé." Florian Thauvin a effectivement été conspué lors de son entrée en jeu.

Et ça a aussi été le cas pour Paul Pogba. "Tous les joueurs se battent pour leur pays et les supporters, reprend le milieu de terrain du Bayern Munich. Il a fait un très bon match, il a été extrêmement présent et s'est dépensé." Il est probable que c'est justement sur cette appréciation que tout le monde ne soit pas d'accord, ce qui n'excuse pas forcément les différents sifflets...

"Ça fait mal. Si c'était à Saint-Etienne, je n'aimerais pas que ça m'arrive, même en tant qu'ancien Lyonnais." Là, le voeu est peut-être un peu trop pieu. Mais vendredi soir, à Nice, il n'y avait aucun antagonisme particulier de club, que ce soit pour Paul Pogba ou même pour Thauvin. "Il faut une prise de conscience, réclame enfin Tolisso. Si on veut aller loin tous ensemble sur cette Coupe du monde 2018, on est tous dans le même bateau."