Time Magazine met Mbappé à l'honneur

Voilà une case de plus que Kylian Mbappé pourra cocher dans la construction de sa légende. Depuis la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde, et surtout depuis son doublé contre l'Argentine (4-2) en huitièmes de finale, la notoriété de l'attaquant français ne se limite pas qu'à l'échelle de notre pays, ni même à celle de son propre sport. Le joueur du Paris Saint-Germain est à l'honneur en couverture du très prestigieux Time Magazine, pour le numéro du 22 octobre, consacré aux leaders de la prochaine génération. Il s'agit de la "Une" internationale puisqu'une autre version existe, notamment, avec l'actrice et chanteuse Amandla Stenberg, 19 ans également.

"Kylian Mbappé est le futur du soccer", voilà comment est titré l'article que lui a consacré la journaliste Vivienne Walt, basée à Paris, qui a rencontré le joueur et sa famille. Elle relate le parcours du jeune joueur, de son enfance sur les terrains de Bondy, en banlieue parisienne, où il est une icône locale, à son tout récent quadruplé contre Lyon. Avec, au passage, ses débuts en pro à l'AS Monaco, son transfert au PSG pour 180 millions d'euros ("une affaire", selon Time, qui estime sa valeur supérieure à 300 millions d'euros désormais), où il fait un malheur avec Neymar, et, bien sûr, la Coupe du monde, les comparaisons avec le "Roi" Pelé.

L'article décrit bien qui est Mbappé, ce jeune homme très attaché à sa famille, à la maturité exceptionnelle, qui "parle comme s'il avait vécu plus que deux décennies". Et Time pose aussi la vraie question: l'avenir de Mbappé sera-t-il à la hauteur des immenses attentes placées en lui ? La question a été posée à l'intéressé qui, évidemment, fait déjà preuve d'un épatant recul. "On peut être les meilleurs, les champions du monde, comme nous le sommes actuellement, confie le n°10 des Bleus. Et dans quatre ans, vous êtes oublié, parce que quelqu'un est arrivé et a fait mieux que vous."

Quelle est la clé de la longévité selon Mbappé ? "Il y a trois critères: respect, humilité et lucidité, explique le jeune joueur. On m'a appris que les plus grandes stars et les plus grands joueurs étaient les plus humbles, ceux qui respectaient le plus les gens. (...) Ma mère m'a toujours dit qu'avant d'être un grand footballeur, il fallait être un grand homme." Mbappé est le premier Français en Une de Time Magazine depuis le président de la République, Emmanuel Macron, en novembre 2017.