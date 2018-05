Thauvin y croit mais sait qu'il y a de la concurrence 

Dans exactement onze jours, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus en équipe de France pour la Coupe du monde 2018. Sous le feu des projecteurs cette saison à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin postule sérieusement pour une place en Russie, mais pas question de s'enflammer.

"J’y pense, j’y pense souvent comme tous les joueurs, mais on va attendre et on verra. (...) Je serai devant mon poste de télévision comme tout le monde", a expliqué le joueur de 25 ans dans une interview accordée à Téléfoot. Mais sur le côté droit, la concurrence est rude. Et le natif d'Orléans le sait bien: "Il y a beaucoup de monde mais c’est bien, ça prouve qu’on a une Nation forte."

En mars dernier, Florian Thauvin avait été convoqué par le sélectionneur des Bleus et avait joué sept minutes contre la Colombie (2-3). Face à la Russie, ce dernier n'avait pas joué et était rentré à Marseille à cause d'un problème à la cuisse.