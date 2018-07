Thauvin: ''Messi, je m’en suis toujours inspiré''

Lancé pour la première fois dans cette Coupe du monde 2018, samedi lors du huitième de finale remporté par l'équipe de France contre l’Argentine (4-3), Florian Thauvin s’est dit "fier" d’avoir croisé la route de Lionel Messi.

"On a pu voir que Lionel Messi était un joueur exceptionnel. Sa passe est exceptionnelle sur le 3e but. Tous les joueurs ne peuvent pas faire une telle passe. Quand on voit des joueurs comme ça sur le terrain, on apprend, on voit leur manière de se déplacer, on voit les angles de passes qu’ils trouvent. J’adore ce joueur, je m’en suis toujours inspiré et je suis fier d’avoir joué contre lui hier", a-t-il lancé, dimanche en conférence de presse.

Le joueur de l’OM est entré à la 89e minute de la partie alors que les Bleus menaient 4-2. Nabil Fekir avait déjà fait son apparition sur le terrain, alors qu’Ousmane Dembélé et Thomas Lemar sont donc restés sur le banc.