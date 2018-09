Stéphan encore impressionné par Deschamps...

Déjà adjoint du champion du monde 1998 à l'Olympique de Marseille, Guy Stéphan a suivi Didier Deschamps au chevet de l'équipe de France en 2012. Ensemble, les deux hommes ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2014 et la finale de l'Euro 2016 avant de remporter le Mondial 2018.

Mais, même après toutes ces années, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais reste bluffé par son compère. "Il sait diriger et fédérer autour de lui. Il a une grande capacité d'écoute et une très bonne relation avec les joueurs. Il a une parfaite connaissance de son métier et du haut niveau, explique-t-il dans un entretien accordé à la Fifa. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa faculté à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour la Coupe du Monde, il a su faire les bons choix et a su garder le cap même quand les critiques était présentes".