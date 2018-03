Smertine s'engage contre les cris de singe

Alexeï Smertine, l'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, est désormais le commissaire en charge des questions de discrimination et de racisme à la Fédération russe. Il a réagi, au micro de beIN SPORTS, aux cris de singe entendus contre Ousmane Dembélé et Paul Pogba, mardi lors du match amical entre la Russie et la France: "On ne connaît pas encore la situation à 100%, on investigue et on ne peut encore rien garantir."

Smertine se saisit surtout de l'événement pour rassurer en vue de la Coupe du monde 2018: "Ça arrive, et pas qu'en Russie. Ça arrive partout, je sais ce que je dis, et pas plus souvent en Russie qu'ailleurs. Je ne suis pas énervé, mais déçu. Parfois, je ne comprends pas pourquoi les gens font ça... On va accueillir le monde entier, mais je ne parle pas spécialement de mon pays."

Si l'ex-joueur (qui a aussi appartenu à Chelsea de 2003 à 2006, sans jamais réussir à s'imposer chez les Blues) insiste sur le fait que ce genre d'incidents "n'arrivent pas souvent", il assure qu'il y aura des sanctions... si c'est possible: "Si on trouve quelqu'un, il partira et ne reviendra pas. Je suis certain que les gens qui viendront supporter leur équipe en Russie seront contents."