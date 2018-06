Sidibé penche pour l'Islande...

Assurée d'être au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France ne sait pas encore contre quel adversaire sorti du groupe D elle devra batailler, selon son classement dans la poule C d'une part, et d'autre part au regard de l'incertitude qui règne dans l'autre poule, entre l'Argentine, le Nigeria et l'Islande.

Djibril Sidibé préférerait lui croiser la route de la sélection qui avait atteint les quarts de finale du dernier Euro, justement éliminée par les Bleus (5-2). "Je ne peux pas trop me prononcer, a néanmoins expliqué le Monégasque. L'Argentine, il y a l'un des meilleurs joueurs du monde ou le meilleur joueur du monde, le Nigeria est une équipe africaine, très athlétique, l'Islande, on connaît puisqu'on les a déjà joués par le passé, ... Peut-être plus l'Islande".