Sidibé disponible face à l'Italie, Varane aussi 

A la veille du match de préparation à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) face à l'Italie vendredi, à Nice (21h), Didier Deschamps a fait le point sur son groupe.

Les cas des deux latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, titulaires et convaincants face à l'Irlande lundi, au Stade de France (2-0), continuent d'alimenter les débats. Le premier, après avoir dû écourter sa séance d'entraînement mercredi, à Clairefontaine, n'inspire de toute évidence aucune inquiétude à son sélectionneur. "Il est disponible, mais je peux le faire souffler", a déclaré Deschamps. Quant à Mendy, "il ne joue rien demain. L’essentiel de la validation a été faite à travers le match de lundi et les deux jours qui ont suivi pour avoir une situation médical claire, assure un "DD" de toute évidence convaincu par le Citizen, après son opération du genou. A 3 jours de la validation définitive du groupe auprès de la Fifa, Sidibé comme Mendy ont, semble-t-il, fait le nécessaire. "Je suis avec eux comme avec les 21 autres joueurs, dans la gestion de mon groupe. Avec l’objectif de faire en sorte d’amener tout le monde prêt pour le 16 juin prochain (match face à l'Australie)".

Quant à Raphaël Varane, qui a rejoint les Bleus mardi soir après son nouveau sacre en Ligue des champion, le Madrilène "est aussi disponible. Avec cette finale de Ligue des champions, il a repris son activité physique hier (mercredi), j'ai longuement discuté avec lui, il sera là", conclut Deschamps.