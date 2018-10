Sarr ne ferme pas la porte au Sénégal

A bientôt 20 ans, Malang Sarr entame déjà sa troisième saison chez les professionnels de l'OGC Nice. Le défenseur international U20 apparaît par ailleurs parmi les talents les plus prometteurs pour le football hexagonal. Néanmoins, l'Aiglon se réserve le droit de tourner le dos au football français pour répondre aux appels du pied du Sénégal.

"J’ai déjà été contacté par les adjoints et le sélectionneur du Sénégal. A 19 ans, j’avoue ne pas y avoir trop réfléchi. Je laisse faire les choses, a-t-il expliqué ce lundi sur RMC Sport. Je suis pour l’instant en sélection U20, j’aspire à de grandes choses avec la sélection. On a des échéances cette année et j’espère pouvoir gravir les échelons de la sélection française. Après, on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera".