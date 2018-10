Sanson rêve de l'Euro 2020

A 24 ans, Morgan Sanson vient d'entamer sa deuxième saison pleine sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, un club qui, il le souhaite, pourrait à terme lui permettre d'intégrer l'équipe de France. Le milieu de terrain, qui a porté à 11 reprises la tunique des Espoirs, espère pouvoir suffisamment progresser pour participer à l'Euro 2020.

"J’essaie tous les week-ends d’être le plus performant possible pour arriver un jour à être en équipe de France. L’Euro 2020 ? Oui, c’est un objectif que je me suis donné. J’ai encore de longs mois pour être au point avec Marseille, mais c’est un objectif", a concédé l'ancien Montpelliérain sur RMC Sport.