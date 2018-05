Sans Griezmann, avec Fekir contre l'Irlande

Assez parlé d’Adrien Rabiot et de sa décision, inconsidérée pour beaucoup, de se retirer de la liste des suppléants de l’équipe de France pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), place au jeu, au ballon, aux choses plus importantes. La sélection de Didier Deschamps disputera lundi soir à Saint-Denis contre la République d’Irlande (21 heures), non qualifiée, elle, pour la reine des compétitions, le premier de ses trois matches de préparation (puis Italie et États-Unis).

Dans quel schéma tactique ? En 4-3-3 plutôt qu’en 4-4-2, de ce que l’on a pu voir ce week-end. Steve Mandanda gardera le but des Bleus et Hugo Lloris, le titulaire du poste et capitaine, "prendra le relais par la suite", a fait savoir "DD" en fin de matinée dans Téléfoot. Ce dernier l’a dit aussi: il testera sur les côtés de sa défense, au coup d’envoi, les anciens blessés Djibril Sidibé – à droite – et (surtout) Benjamin Mendy – à gauche. Entre eux devraient figurer Samuel Umtiti et, en attendant l’arrivée au sein du groupe France du champion d’Europe madrilène Raphaël Varane, Adil Rami, pas Presnel Kimpembe (peut-être moins dans le rythme que le Marseillais).

Corentin Tolisso, Steven Nzonzi et Blaise Matuidi sont annoncés au milieu de terrain, et Kylian Mbappé, Olivier Giroud ainsi que Nabil Fekir – à droite ou à gauche, le Lyonnais jouera gros – en attaque. La star tricolore Antoine Griezmann et l’anti-star mais excellent N’Golo Kanté seraient ainsi préservés. Comme, par exemple, à un moindre niveau, un Ousmane Dembélé qui vient de reprendre l’entraînement collectif (cheville) ou Paul Pogba.

La compo probable

En 4-3-3: Mandanda - Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy - Tolisso, Nzonzi, Matuidi (c) - Mbappé, Giroud, Fekir.