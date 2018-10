Sakho: "Pas le temps de m’apitoyer sur mon sort"

Deux ans et demi après, Mamadou Sakho est de retour en équipe de France. Privé des Bleus depuis un faux contrôle positif à un antiasmathique début 2016, l’ancien Parisien retrouve les Bleus après deux ans de galère.

Pour autant, l’ancien Parisien ne nourrit aucune rancœur. "J’ai les épaules larges. Il faut avancer dans la vie. Je n’ai pas le temps de m’apitoyer sur mon sort", a-t-il ainsi expliqué dans des propos rapportés par L’Equipe.

Et le défenseur tricolore s’assurer que cet épisode a finalement été plus difficile à digérer pour ses proches que pour lui. "Quand j’ai appris que je ne participerai pas à l’euro, j’ai pris mes amis, ma femme et mes enfants et nous sommes partis sur le programme d’action humanitaire que je mène. Cette situation était plus dure à vivre pour eux que pour moi. Je leur disais qu’il fallait relativiser", a-t-il assuré.