Rien de nouveau chez les Bleus ?

On l’a compris, Didier Deschamps n’est pas enclin à bouleverser le groupe France qui a été sacré lors du Mondial en Russie, le 15 juillet dernier. Le sélectionneur des Bleus devrait communiquer, jeudi prochain, une nouvelle liste sans grande surprise afin d’affronter les Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des nations et l’Uruguay en match amical, les 16 et 20 novembre.

Selon Téléfoot, les champions du monde Benjamin Mendy et Nabil Fekir, forfaits le mois dernier, vont retrouver leur place aux dépens de Lucas Digne et Dimitri Payet. Tanguy Ndombele, le petit nouveau, a convaincu contre l’Islande et profitera de nouveau de l’absence de Corentin Tolisso, alors que Mamadou Sakho et Kurt Zouma se tiennent prêts à compenser les éventuelles défaillances de Samuel Umtiti et Raphaël Varane. Il n'y a aucun autre blessé actuellement.

Pour Alexandre Lacazette, le buteur d’Arsenal, ou encore Aymeric Laporte et Clément Lenglet, solides en défense centrale respectivement à Manchester City et au FC Barcelone, il faudra donc patienter encore un peu. "La Dèche" devrait conserver son groupe quasiment intact jusqu’au Final Four de la Ligue des nations en juin prochain. Un billet pour la phase finale sera acquis en cas de bon résultat à Rotterdam dans deux semaines.