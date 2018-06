Raphaël Varane, cette fois le grand Bleu ?

Il n’y a bien sûr, comme n’a de cesse de le répéter Didier Deschamps à ses joueurs, rien au-dessus de l’équipe de France. A fortiori lorsqu’elle évolue en Coupe du monde. Une antienne à laquelle souscrit Raphaël Varane (41 sélections, 2 buts), pas franchement le genre à jouer les « Rabiot » de service. Pour autant, le Madrilène, avant de rejoindre Clairefontaine et de basculer sur le Mondial, a dû digérer le nouveau sacre du Real en Ligue des champions.

Une saison pleine

"C’est vrai que ce n’est pas simple", reconnaît le premier l’intéressé, consacré comme Karim Benzema pour la quatrième fois de sa jeune carrière. Un record pour un joueur français (*). "La finale de Ligue des champions est un pic émotionnel important ; le plus dur est fait et là, c’est bon, on est plongé dedans, on sent que ça se rapproche, on est dans la dernière phase de préparation." Varane devrait intégrer samedi, à Lyon (21h), face aux Etats-Unis, le onze de départ de Didier Deschamps, qui devrait se rapprocher de très près de l’équipe qui débutera la conquête du titre mondial face à l’Australie dans dix jours.

Quatre ans après une première expérience dans la compétition suprême, qu’il découvrait à l’âge de seulement 21 ans, le Merengue, marqué depuis par son marquage défaillant sur Mats Hummels et l’unique but de la victoire allemande en quarts de finale de ce Mondial brésilien, se sait forcément attendu. Et si la consécration européenne est devenue une habitude depuis trois ans, sa saison pleine et constante parle cette fois d’autant plus en sa faveur. Même si demeure ce décalage entre sa réussite madrilène et une carrière en bleu qui n’a pas encore le même éclat. Où le doute demeure à son endroit, que n’a malheureusement pas levé la défaite en amical face à la Colombie fin mars (2-3), où la défense française a pris l'eau de manière inquiétante.

"Montrer en sélection ce dont je suis capable"

"J’essaie d’être le plus performant à chaque fois que j’ai l’occasion de m’exprimer sur le terrain. Au Real, c’est une ascension régulière. J’y ai l’occasion de continuer à évoluer, à progresser, souligne-t-il. En équipe de France, on a forcément moins de matches. Le fait d’arriver très tôt au plus haut niveau, on commet des erreurs, on apprend… C’est un apprentissage plus rapide, mais aussi peut-être un peu plus violent. Ça fait partie de mon vécu." L’envie de prouver est évidente : "L’équipe de France, c’est pour moi l’occasion de montrer mon évolution en club ; ce qui est difficile, c’est d’avoir peu de matches. Mais c’est énorme à nos yeux. En sélection, je n’ai encore rien remporté, et c’est une motivation supplémentaire. J’ai envie aussi de montrer en sélection ce dont je suis capable."

Ses 38 matches joués, tous en tant que titulaire, entre la Liga et la Ligue des champions confirment la densité de sa saison avec Madrid. Où il s’impose désormais comme une évidence au côté de Sergio Ramos. Dans la peau d’un taulier ? "C’est toujours cette question sur qui on peut coller l’étiquette du patron. J’ai gagné en régularité, j’ai fait une saison pleine, confirme l’ancien Lensois. Dans une équipe, on est complémentaire, avec chacun ses qualités et ses défauts. Ça fait aussi maintenant sept ans que je suis au Real Madrid. Il y a un vécu qui est là, j’ai ma personnalité, jusqu’à présent ça n’a pas été trop mal, professionnel à 17 ans avec Lens, au Real à 18 ans et on a gagné 4 Ligues des champions, énumère-t-il. Au Real, il faut répondre présent dans les moments clés. Moi, j’ai essayé d’être le plus constant et d’apporter une certaine fiabilité aux yeux de l’entraîneur, lui prouver qu’il pouvait compter sur moi à chaque instant." Didier Deschamps n’en attendra pas moins en Russie.

--------------------------------------------------------

(*) Le record de Raymond Kopa et de ses 3 Coups d'Europe remportées aussi avec le Real Madrid est battu.