Rami-Sakho, le souvenir d’une lourde défaite face au Brésil...

Alors qu’Adil Rami et Mamadou Sakho devraient former la charnière de l’équipe de France contre l’Uruguay, mardi en match amical, leur dernier match ensemble n’est pas un bon souvenir. Ils avaient été associés ensemble en juin 2013 contre le Brésil, à Grêmio, et les Bleus s’étaient inclinés 3-0.

Oscar, Hernanes et Lucas Moura avaient marqué en seconde période face aux Bleus de Didier Deschamps.

Mathieu Debuchy et Jérémy Mathieu évoluaient sur les côtés de la défense alors que Josuha Guilavogui était le numéro 6 de l’équipe.