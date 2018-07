Rami partage ses craintes de la Coupe du monde

Seul joueur de champ à ne pas avoir passé la moindre minute sur les terrains au cours de la compétition, Adil Rami n'en est pas moins champion du monde. Et son importance au quotidien a éclaté au grand jour au cours des dernières semaines, tant et si bien que son rôle dans la vie du groupe semble avoir eu autant d'importance que les performances sportives des Tricolores. Didier Deschamps, qui n'a jamais cessé de vanter l'importance du collectif lors d'une grande compétition internationale depuis son intronisation en 2012, a prouvé à quel point il était dans le vrai, tant la bonne humeur et la joie d'être ensemble ont été communiquées par l'ensemble de l'équipe de France au cours du tournoi, via les réseaux sociaux notamment.

Et au petit jeu de la cote de popularité, le défenseur central de l'Olympique de Marseille ressort incontestablement grandi de ce succès grandiose. Plutôt paradoxal donc, lorsqu'on était le remplaçant désigné de Raphaël Varane, et qu'on a profité de la blessure de Laurent Koscielny pour attraper le bon wagon. Mais Adil Rami n'a tout simplement jamais fui la réalité sportive qui le concernait, et s'est simplement évertué à jouer sa partition au mieux, étant souvent l'un des plus actifs sur le banc de touche pendant les rencontres des Bleus. A 32 ans, l'ancien Lillois a en quelque sorte été le "nouveau Patrice Evra", dans un autre registre évidemment, soit cet ancien attentif à la cohésion du groupe et soucieux de véhiculer une bonne humeur constante.

Et maintenant que la deuxième étoile est brodée sur la tunique tricolore, l'Olympien pourrait ressentir une forme de frustration ô combien légitime. Même pas... A contrario, de passage sur TF1 lundi soir, Rami a même évoqué une certaine appréhension lorsque la possibilité qu'il entre en jeu se dessinait. "Il fallait que je sois prêt physiquement. Je devais m'entraîner tous les matins avec le préparateur physique Grégory Dupont", explique-t-il. A court de rythme et de compétition, l'ancien Sévillan craignait tout simplement de ne pas être au niveau. "Parfois, j'avais peur de rentrer. Parce que quand tu rentres dans une équipe qui tourne bien et que tu es un peu moins bien physiquement, que tu n'as pas le rythme... Tu te dis que tu es en Coupe du monde et que tu n'as pas le droit de te louper". Mais Adil Rami n'a finalement pas eu à passer le test du terrain, et peut désormais tirer un trait sur sa carrière internationale, avec 35 capes à son crédit... et une Coupe du monde.