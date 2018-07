Rami: "Notre pays a beaucoup souffert"

S'il n'a pas joué de la compétition, Adil Rami est champion du monde 2018. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a apporté sa fraîcheur et son expérience au groupe de Didier Deschamps. Au micro de beIN SPORTS, le Phocéen a réagi au sacre des Bleus. "On a hâte de rentrer. Notre pays a beaucoup souffert, il y a eu beaucoup d'amalgames... Moi je suis d'origine marocaine, mais je suis fier d'être français, j'aime mon pays. La France, c'est la diversité et le pays mérite ça. Ça met du baume au cœur, tout le monde va faire la fête". Et Rami de tirer son chapeau à l'un de ses coéquipiers en particulier: "Paul Pogba a été énorme, c'est devenu un leader".