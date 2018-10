Rami: ''Le coach m’a fait changer d’avis''

S’il avait annoncé sa retraite internationale le 15 juillet dans la foulée du sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde, Adil Rami compte bien revenir chez les Bleus.

"On a discuté avec le sélectionneur. Il y a une compétition qui se prépare en direct. C’est toujours un plaisir de jouer en équipe de France", a lancé le défenseur de l’OM, samedi, avant de poursuivre: "Ma déclaration, c’était par rapport à la prochaine grande compétition dans 2 ans (l'Euro 2020, NDLR). Il y a des joueurs qui montent en puissance, comme Clément Lenglet (son ancien coéquipier à Séville, NDLR). L’avenir, c’est plus eux que moi. A court terme, le coach m’a fait changer d’avis et c’est un honneur et une fierté. Je suis dégoûté de ne pas y être, je vais faire pas mal d’effort pour revenir et faire un peu de CrossFit".

En somme, le joueur de 32 ans, qui n’a pas joué en Russie mais qui a été important dans la vie du groupe, pourrait donc revenir en novembre contre les Pays-Bas en Ligue des nations et poursuivre l’aventure tricolore jusqu’en juin prochain en cas de qualification pour la phase finale.