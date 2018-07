Rami annonce sa retraite internationale

Bouffée de fraîcheur de l'équipe de France, au moins sur le plan médiatique, Adil Rami n'a pas disputé la moindre minute avec le maillot tricolore en Russie. Qu'importe, le défenseur de l'Olympique de Marseille est champion du monde 2018. Cet exploit sera probablement le seul et l'unique pour l'ancien Lillois en sélection. En petite tenue et au micro de TF1, Adil Rami a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. "L'équipe de France, c'est terminé pour moi !", a expliqué Rami. A 33 ans, le Marseillais compte 35 sélections et un but.