Rami a douté de Deschamps

Devenu champion du monde, Adil Rami sait ce qu’il doit à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Le Marseillais a beau être le seul joueur de champ à ne pas avoir joué une seule minute durant cette Coupe du monde, il n’en a pas moins rendu un hommage appuyé à l’ancien Nantais.

"Je trouve qu’il a changé et je lui ai fait passer un message. C’était important de lui dire ce que je ressentais. Je l’apprécie énormément, comme tout le groupe, car durant cette compétition j’ai beaucoup appris sur lui et de lui. Demain, si je veux devenir entraîneur, ça me servira", a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée à L’Equipe.

Adil Rami n’a toujours pas eu que des bons sentiments pour son sélectionneur. Ce qu’il a reconnu sans peine. "Par le passé, j’ai eu des doutes sur lui, j’ai eu du mal à accepter son fonctionnement, avoue-t-il. Je le trouvais dur, strict. C’était stressant de jouer en étant scruté de la sorte et sachant qu’il allait dire quelque chose qui n’allait pas sur mon football. C’est comme ça que je le voyais", a-t-il ajouté.