Rabiot ne sera pas remplacé parmi les suppléants

Même si Adrien Rabiot était le seul véritable milieu axial dans la liste des suppléants désignés par Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a refusé ce statut, ne sera pas remplacé pour le moment.

"Je ne sais pas si je vais être clair, a expliqué le sélectionneur au moment d'aborder ce sujet assez technique. Il y a un logiciel qui a été bloqué le 14 mai, où on (les sélectionneurs, ndlr) avait la possibilité de faire une préliste avec maximum jusqu'à 35 joueurs. J'ai été jusqu'au maximum (Deschamps a convoqué 23 "titulaires" et 11 suppléants, soit 34 joueurs, ndlr). A partir du 4 juin (la date limite fixée par la Fifa pour finaliser les listes des 23, ndlr), après le 4, sur blessure, il y a la possibilité de changer un joueur des 23, qu'il fasse partie de cette pré-liste ou non. Aujourd'hui, je ne peux pas rajouter quelqu'un."

Si l'un des cinq milieux convoqués (Pogba, Matuidi, Kanté, Tolisso, N'Zonzi) se blesse d'ici le 4 juin, Deschamps devra vraisemblablement faire appel au joueur de Tottenham, Moussa Sissoko.