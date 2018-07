Quels Bleus pour la finale ?

C’est une chance – sauf pépin de dernière minute – Didier Deschamps bénéficiera de l’ensemble de ses forces vives, dimanche, pour la finale de la Coupe du monde qui doit opposer à Moscou l’équipe de France et la Croatie. Pas de blessé, pas de suspendu, c’est donc le onze type tricolore qui devrait être de la partie pour aller décrocher la deuxième étoile, celui qui a fait ses preuves contre l’Argentine en huitième et la Belgique en demie.

Solides sur leurs arrières et précieux à l’offensive puisqu’ils ont marqué trois des sept buts français dans cette phase à élimination directe du Mondial, les quatre défenseurs auxquels le sélectionneur a décidé d’accorder sa confiance depuis l’ouverture de la compétition seront évidemment de la partie: les Pavard, Umtiti, Varane et Hernandez. Tous aux ordres bien entendu d’un Lloris en état de grâce ici en Russie. Même évidence pour cette charnière de récupérateurs que forment Pogba et Kanté, eux dont l’association en bleu généralement fait mouche (14 victoires et 4 matches nuls en 18 précédents).

Des couloirs à verrouiller

Aux avant-postes, la donne semble également établie. Suppléé avec succès par Tolisso en quart contre l’Uruguay, Matuidi est promis au flanc gauche d’un trident complété par les inévitables Griezmann et Mbappé, auteurs à eux deux des quatre autres réalisations tricolores depuis les huitièmes. Avec l’obligation pour les deux joueurs de couloir de songer avant tout à défendre. Histoire de mieux contrer – pour ce qui est de la flèche Mbappé – mais aussi et surtout de court-circuiter l’apport redoutable des Rakitic et Modric, toujours prompts à aller de l’avant pour mieux décaler les Rebic et Perisic, deux éléments au service de la tour de contrôle Mandzukic et potentiellement épaulés par les latéraux offensifs que sont Strinic et Vrsaljko.

Assurément, le repli des Bleus devra être millimétré pour contrecarrer au mieux les plans d’une Croatie qui à l’instar de l’équipe de France sait s’adapter aux atouts adverses. Celui de Giroud – premier rempart tricolore – compris. Une tâche ingrate pour un avant-centre que l’intéressé observe néanmoins sans rechigner depuis le début du tournoi. Quitte à délaisser quelque peu ses attributions offensives. Jusqu’alors, cette discipline dictée par le prudent et pragmatique Deschamps a porté ses fruits. Il conviendra toutefois d’être plus vigilant encore face à une sélection capable d’exploiter la moindre faille adverse.

Le onze de départ probable des Bleus face à la Croatie:

Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud.