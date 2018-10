Quand Pogba passe par les cuisines...

Interrogé par le Figaro, Paul Poga est revenu sur les conséquences du triomphe des Bleus dans sa vie de tous les jours, le joueur de Manchester United devant composer au quotidien avec une notoriété grandissante.

"Déjà, avant, il y avait des choses qui m’étaient difficiles de faire dans la tranquillité. Maintenant, c’est encore plus délicat comme aller boire un café, me promener ou bien dîner au restaurant, a-t-il raconté. Paradoxalement, en France, c’est là que c’est plus simple car je joue à l’étranger et les gens n’ont pas l’habitude de me voir. La capuche, le bonnet, ça ne marche pas, j’ai tout tenté. Tu passes par les cuisines, tu te faufiles, un peu comme un espion, ça a son charme."