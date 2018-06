Quand Deschamps fait l'éloge de Tolisso, "milieu complet"

Au moment où les doutes grandissent concernant Paul Pogba, Didier Deschamps, s'il continue de soutenir le Mancunien, qui devrait être titulaire samedi, à Lyon (21h), à l'occasion du dernier match de préparation des Bleus face aux Etats-Unis, avant la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), ne reste pas insensible à la montée en puissance d'un Corentin Tolisso, concurrent direct de Pogba.

"Coco est performant avec nous. Lui aussi est un milieu complet, capable d’avoir le volume, la qualité, la personnalité, relève un Deschamps visiblement séduit. A chaque fois que j’ai eu à l’utiliser en équipe de France, il a fait voir de très belles choses. Malheureusement pour lui, il en a eu moins l’occasion au Bayern Munich, où il y a une concurrence ! Ici (en équipe de France), il y en a une, mais alors là-bas… Cinq internationaux au milieu de terrain, et en plus il y a James Rodriguez et (Thomas) Müller qui jouent aussi au milieu, rappelle-t-il. Ça n’a pas été simple pour lui, mais même là-bas, quand il a joué, il a été performant."