Quand Deschamps compare Ndombele à Pogba

Alors que l’absence de Paul Pogba s’est faite cruellement ressentir vendredi lors de la première défaite des Bleus depuis la Coupe du monde, à Rotterdam face aux Pays-Bas en Ligue des nations (2-0), Didier Deschamps a évoqué le cas du Lyonnais Tanguy Ndombele, celui "qui peut se rapprocher le plus" du Mancunien dans le groupe tricolore, et qui pourrait connaître sa première titularisation en équipe de France mardi contre l’Uruguay.

"Quand Paul était là, il a souvent été décrié. Mais avec tout ce qu’il fait et tout ce qu’il apporte, je préfère l’avoir dans le groupe. Il a beaucoup de sélections, il a joué la Coupe du monde 2014, l’Euro 2016… C’est un profil différent. Et celui qui peut se rapprocher le plus de Paul dans le groupe actuel c’est Tanguy Ndombele. Même s’il est jeune et qu’il n’a pas l’expérience, c’est quelqu’un qui peut être décisif par ses passes et ses orientations vers l’avant", a déclaré le sélectionneur lundi en conférence de presse.