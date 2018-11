Première pour Nsoki avec les Espoirs

Première convocation chez les Espoirs pour le Parisien Stanley Nsoki. Le jeune joueur du PSG, âgé de 19 ans, rejoint un groupe au sein duquel on retrouve notamment quatre Lyonnais (Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Martin Terrier et Lucas Tousart), le Niçois Alan Saint-Maximin et le gardien Nîmois, Paul Bernardoni.

Les hommes de Sylvain Ripoll affronteront la Croatie (le 15 novembre à Beauvais) et l'Espagne (le 19 novembre à Caen). Deux matches amicaux pour parfaire un peu plus leur préparation en vue de l'Euro 2019.