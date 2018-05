A deux semaines de la Coupe du monde 2018, où elle a hérité d’un groupe largement à sa portée, l’équipe de France n’a pas tremblé pour son premier match de préparation, lundi soir, sous la pluie torrentielle de Saint-Denis. Les Bleus étaient opposés à l’Irlande, une équipe défensive et athlétique, supposée proposer la même résistance que l’Australie, le premier adversaire en Russie (16 juin). Ils ont pris leurs responsabilités en monopolisant la balle (près de 85% de possession en première période) pour faire la différence sur quelques opportunités (2-0).

Seuls Olivier Giroud et Nabil Fekir ont fait trembler les filets, juste avant la mi-temps. L’avant-centre s’y prenait à deuxfois sur un corner pour ouvrir le score (40e), devenant le 4e meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore, à égalité avec Zinedine Zidane. Dans la foulée, le meneur lyonnais voyait sa frappe du droit glisser des gants de Colin Doyle (44e). C’est Kylian Mbappé qui avait été jusque-là le plus dangereux, mais en ne trouvant pas le cadre (3e et 17e) ou en frappant sur le portier adverse (31e). Le jeune prodige a ensuite manqué de spontanéité en seconde période pour alourdir le score.

Didier Deschamps a d'ailleurs déployé un système en 4-3-1-2 où pourra aisément s’intégrer Antoine Griezmann. Concentrés dans l’axe, Fekir, Mbappé et Giroud ont combiné à de nombreuses reprises et "Grizi" a pris le relais en 10 à la sortie de Fekir à l'heure de jeu. Dans l’entrejeu, Steven Nzonzi s’est comporté en plaque tournante sereine, permettant à Corentin Tolisso d’accélérer le jeu avec brio, ce qui relancera ainsi le débat de la présence de Paul Pogba dans le onze. Le sélectionneur poursuivra sa réflexion avec un 2e match contre l’Italie, vendredi, face à une équipe qui présentera des arguments offensifs plus sérieux. Steve Mandanda n'aura jamais été inquiété avant de sauver son équipe dans le temps additionnel devant Shaun Williams (93e).