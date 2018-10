Pour Platini, Mbappé est encore loin de Pelé

Invité sur RMC Sport mardi soir, Michel Platini a dit tout le bien qu’il pense de Kylian Mbappé, un joueur qu’il trouve "impressionnant". "Il a des jambes de feu. Il va très, très, très vite, on l'a vu face à Marseille où il va marquer tout seul. Mais il n’y a pas que cela, il demande le ballon au bon moment, accélère au bon moment, marque au bon moment", a expliqué l’ancien président de l’UEFA.

Mais pour l’ex-sélectionneur de l’équipe de France, comparer l’attaquant du PSG à Pelé est prématuré. "Pelé, il a gagné trois Coupes du monde. Si Mbappé gagne trois Coupes du monde avec l'équipe de France, on pourra commencer à comparer, a-t-il expliqué. Il y a quelques années, on comparait Gourcuff à Zidane et ça a un peu capoté. On verra, laissez-le jouer et vous le jugerez dans dix ans."