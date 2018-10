Pour Lloris, Mbappé "continue sa sur lancée"

A la veille du match amical entre l'équipe de France et l'Islande ce jeudi, au stade de Roudourou de Guingamp (21h), qui marquera le retour du gardien et capitaine des Bleus champions du monde dans le but, Hugo Lloris n'a pas échappé au sujet du moment : le quadruplé de son jeune coéquipier Kylian Mbappé face à Lyon (5-0).

"Il bénéficie d’un nouveau statut, j’ai envie de dire. Cette Coupe du mode lui a donné une nouvelle dimension aux yeux du monde. Il s’adapte très bien à ce nouveau statut et il continue sur sa lancée, considère le joueur des Spurs. On connaît tous son potentiel ; il est parti pour faire une carrière exceptionnelle. La deuxième mi-temps face à Lyon l’a démontré… De commencer à mettre des quadruplés, ça lui permet, pas seulement sur ce qu’il est capable de faire techniquement ou grâce à sa vitesse, statistiquement de marquer le coup. Parce que mettre un quadruplé en Ligue 1, ça n’est pas donné à tout le monde et il est capable de répéter ce genre de performance", conclut-il, convaincu que ce n'est là d'un début.