Pour Giroud, les Bleus ont "besoin d'attaquants différents"

Olivier Giroud est un éternel survivant. Après sa Coupe du monde 2018 sans aucun but inscrit, l’attaquant de 32 ans a de nouveau bataillé pour conserver son statut en club comme en sélection. A Chelsea, il est redevenu le titulaire en pointe à la place d’un Alvaro Morata moribond et, chez les Bleus, il reste l’avant-centre de Didier Deschamps. Après avoir disputé toute la rencontre face à l’Islande (2-2), il devrait débuter contre l’Allemagne, mardi soir.

L’ancien Montpelliérain n’a pas pensé à la retraite internationale cet été car il peut encore "apporter à l’équipe", d’autant qu’il ne se sent pas forcément menacé par un Kylian Mbappé toujours plus incontournable. "Kylian a la qualité et la chance de jouer sur tout le front de l’attaque. Il est à l’aise partout. Mais, à terme, est-ce que son poste, ça sera de jouer tout seul devant ? Je n’en suis pas persuadé. En tout cas, l’équipe de France a besoin d’attaquants qui ont des profils différents, avec une certaine complémentarité", rétorque-t-il dans L’Equipe.

Giroud n’a pas tort. L’histoire retiendra que "La Dèche" l’avait relégué sur le banc des remplaçants lors du premier match en Russie, contre l’Australie (2-1), afin de privilégier un trio offensif composé d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ce 4-3-3 déployé à Kazan face aux Socceroos n'avait pas donné satisfaction et Olivier Giroud a ensuite été précieux à la pointe d’un 4-2-3-1, notamment en terme de pressing.

Toujours très lucide, le Blue de Chelsea sait qu’il "y a un risque que ce soient les jeunes qui [le] poussent à la porte" et pense qu’il sera "conscient" de sa futur "baisse de forme", alors qu'il aura 34 ans à l'Euro 2020. "Peut-être que j’aurai alors une discussion avec le sélectionneur. Peut-être qu’il me l’aura murmuré avant", s’amuse-t-il. Il sera alors temps pour le survivant de rendre les armes. Kylian Mbappé ou encore Alexandre Lacazette pourraient alors être promus en pointe.