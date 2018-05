Pour Gignac, les Bleus peuvent "aller au bout"

Non retenu par Didier Descamps pour la Coupe du monde 2018, André-Pierre Gignac souhaite le meilleur à ses anciens coéquipiers de l'équipe de France, qu'il estime capables d'aller "jusqu'au bout".

"Avec la génération qu'il y a, s'ils arrivent à prendre confiance durant les matches de poule, dans un groupe qui ne sera pas facile car c'est toujours compliqué sur un match mais où ils peuvent emmagasiner de la confiance, ils peuvent arriver en pleine bourre en huitièmes de finale pour aller au bout", estime l'ancien Marseillais, interrogé par La Provence.

"Je fais confiance à Didier Deschamps, poursuit le joueur des Tigres. Il construit un groupe pour gagner, il a montré ses compétences par le passé. Il a fait une belle Coupe du monde au Brésil où on tombe contre le futur champion du monde ; et à l'Euro 2016 où on tombe en finale."