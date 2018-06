Pogba titulaire contre l'Australie ? "Fort probable", répond Deschamps

Très critiqué après son match contre l'Italie (3-1), il y a huit jours, Paul Pogba a livré une copie plus intéressante aux yeux de son sélectionneur contre les Etats-Unis samedi soir à Lyon (1-1).

"Je l'avais défendu après le match à Nice mais il était beaucoup mieux sur le match d'hier. Il y a une attente très importante par rapport à lui et quand il fait bien il faut toujours qu'il fasse le mieux", a d'ailleurs expliqué Didier Deschamps sur le plateau de téléfoot dimanche, avant d'annoncer qu'une titularisation de "La Pioche" contre l'Australie dans six jours était "fort probable".

Interrogé par les journalistes de TF1 après la rencontre, Pogba a lui évoqué les critiques avec lesquels il doit désormais composer depuis plusieurs mois. "Ça ne me touche pas , ça touche plutôt mes proches, ma famille et ça me revient aux oreilles, a affirmé le joueur de Manchester United. Là où je suis le plus à l'aise, c'est sur le terrain, c'est là où il faut parler. Les critiques, il y en aura toujours, il ne faut pas se laisser toucher et prendre du plaisir."