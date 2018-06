Pogba: "On a besoin de tout le monde"

Même quand il ne joue pas, comme ce mardi, Paul Pogba s’exprime quand même à la presse, lui qui ne s’était jamais arrêté devant les journalistes durant l’Euro 2016… Le milieu des Bleus a été interrogé sur les sifflets qui sont descendus des tribunes du Stade Loujniki au coup de sifflet final de France-Danemark, lors d’un piteux résultat nul 0-0 qui a déçu le public russe. L’enceinte est évidemment immense et, sur les 78 000 personnes, ils étaient 5 000 à 7 000 supporters français au rendez-vous et un peu plus de monde côté danois.

"Je ne sais pas si c’étaient les Français. On voulait un spectacle, mais notre objectif était de passer. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient, que l’on gagne 10-0 ou 5-0 ?", a d’abord lancé "La Pioche", avant de faire passer un message auprès des supporters tricolores: "On a besoin de tout le monde. Les supporters, c’est le 12e homme. On a besoin de supporters et non de spectateurs". La remarque est étrange, puisqu'elle vaut surtout pour le public du Stade de France, généralement…

Les supporters des Bleus sont en effet dans l'impossibilité de faire du bruit. Jeudi dernier, les 2 000 Français avaient été submergés par la marée rouge et blanche à Ekaterinburg, où les Péruviens étaient venus à 25 000. Les Bleus devraient de nouveau évoluer en infériorité numérique samedi, à Kazan, d'autant plus si c'est contre l'Argentine, soutenue par de nombreux fans en Russie. Les joueurs de Didier Deschamps ont désormais l’habitude de jouer "à l’extérieur" dans cette Coupe du monde.