Pogba: "L’étoile, j’ai envie d’aller la chercher"

A trois jours de la finale de la Coupe du monde, qui verra l’équipe de France affronter la Croatie à Moscou, Paul Pogba était présent en conférence de jeudi, et a notamment été interrogé sur le statut de favori des Bleus avant cette rencontre.

"Est-ce qu’on est favoris ? On n’y pense pas. Les Croates ont fait un match très difficile contre l’Angleterre, ils n’ont rien lâché et sont très forts mentalement. Ils ont joué 90 minutes en plus, et je ne sais pas si c’est un désavantage pour eux ou s’ils sont plus déterminés, a déclaré le milieu de terrain tricolore. On a une étoile sur le maillot mais je ne l’ai pas gagnée, j’ai envie d'aller la chercher."