Pogba: "Là, les gens ont eu du spectacle…"

Paul Pogba savoure la qualification des Bleus pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2018, obtenue aux dépens de l’Argentine (4-3) samedi à Kazan. "C’est bon mais c’est chaud. C’était très difficile, c’était un gros, gros match", a-t-il réagi au micro de beIN SPORTS.

"Sur les derniers matches, les gens se sont plaints qu’il n’y avait pas de spectacle. Je pense que là, aujourd’hui, ils en ont eu… Mais le plus important, c’est le résultat, la performance du groupe. C’est cette mentalité qui va nous aider à aller le plus loin possible", a-t-il ajouté.

"On n’a rien lâché même quand on perdait 2-1. On avait confiance, il y avait une pression positive. L’esprit d’équipe qu’on a eu, c’était vraiment magnifique", a conclu le milieu de terrain tricolore. Les joueurs de Didier Deschamps ont désormais rendez-vous avec l’Uruguay, vendredi prochain.