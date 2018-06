Pogba estime véhiculer une mauvaise image...

Depuis sa première sélection en 2013, Paul Pogba est souvent critiqué pour ses prestations en équipe de France, qui ne traduisent pas son potentiel et le volume de jeu qu'il a pu montrer par le passé, notamment sous les couleurs de la Juventus Turin. Par ailleurs, le milieu de terrain de Manchester United considère que le grand public perçoit une image de lui totalement erronée.

"Quand ils me voient en personne, les gens sont surpris et se disent que je suis vraiment gentil. De l'extérieur, ils n'ont pas cette image et pensent que je suis une star, arrogant, que je vais les regarder de haut", explique-t-il au cours d'un entretien accordé à France Football, à paraître ce mardi.