Pogba est "fantastique" pour les Bleus

"On va essayer d’être patron, sur le terrain et en dehors." Interrogé le mois dernier sur Canal+, Paul Pogba avait confié à l'approche du Mondial sa volonté de "prendre les rênes de l’équipe de France. (...) Je l'entends beaucoup, j'espère répondre sur le terrain et montrer à tout le monde. J'ai été le meilleur jeune (en 2014, ndlr), j'espère être le meilleur joueur global de la Coupe du monde, ce serait top."

Une ambition qui ne cadre pas totalement avec les prestations souvent insipides, sous le maillot bleu, du milieu de terrain de Manchester United, de nouveau sifflé vendredi soir, à Nice, lors de sa sortie face à l’Italie (3-1). Et s’il avait ensuite refusé de s’arrêter, une nouvelle fois, devant les médias à l’issue de la rencontre, ses coéquipiers assurent désormais sa défense.

"Je le trouve toujours très bon"

"C’est toujours le même. Il nous donne des conseils, parle beaucoup dans le vestiaire. Et pour moi, c’est un leader sur et en dehors du terrain, a ainsi confié Ousmane Dembélé mardi, à Clairefontaine. C’est un joueur fantastique, je le trouve toujours très bon, même s’il a eu quelques blessures cette année."

Pourtant nettement moins prolixe, Thomas Lemar s’est lui aussi montré dithyrambique au moment d’évoquer l’ancien Turinois: "Paul est quelqu’un d’extraordinaire dans son jeu." Des louanges qui tranchent un peu avec la sortie du capitaine, Hugo Lloris, avant la rencontre contre la Nazionale. "Etre le patron ? C’est un mot fort, mais un leader c’est ce qu’on attend de lui. Il arrive à maturité. Mais c’est important aussi qu’il se concentre sur ses performances", avait conclu le portier tricolore. Car, encore une fois, ce sont bien les prestations de «La Pioche» sur le rectangle vert qui feront office de juge de paix.