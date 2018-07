Pavard: "Suarez m’a vraiment mis un sacré coup"

Victime d’une béquille de Luis Suarez lors de la victoire des Bleus contre l’Uruguay en quarts de finale du Mondial (2-0), Benjamin Pavard a confirmé qu’il était "apte" pour affronter la Belgique mardi soir en demi-finales.

"Suarez m’a vraiment mis un sacré coup, une grosse béquille et j’ai encore mal aujourd’hui, a confié le défenseur de Stuttgart dimanche en conférence de presse. Contre l’Uruguay, je me suis pris beaucoup de coups. J’ai joué sur une jambe mais je suis un guerrier, je mouille le maillot et je suis prêt au combat. Et ça m’a permis d’apprendre en agressivité."